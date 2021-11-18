Италия

Миланский клуб ждут изменения в оборонительной линии.

Контракты сразу двух центральных защитников миланского Интера, Стефана де Врея и Милана Шкриниара, подходят ко своему завершению уже летом 2023 года, поэтому руководство "змей" в ближайшее время намерено решить все необходимые вопросы относительно будущего данных исполнителей.

И еще по словацкому 26-летнему исполнителю позиция "нерадзурри" видится однозначной — ему будет предложен контракт до 2025 года, с увеличением заработной платы с 3 до 4 млн евро, то нидерландский игрок обороны уже следующим летом может покинуть миланский клуб.

Лондонский Тоттенхэм и Ньюкасл — два претендента на приобретение 29-летнего футболиста, а его продажа сможет помочь Интеру, при необходимости, закрыть очередную часть своего многомиллионного дефицита бюджета.

Отметим, что Шкриниар отыграл в новом сезоне 15 полных поединков, забив при этом три гола, в то время как его более опытный коллега, хотя и провел равное количество матчей, однако присутствовал на поле немногим меньше (1311 минут) и отличился лишь одним взятием ворот.