Клуб намерен подписать своего экс-игрока.
Гастон Рамирес, getty images
19 ноября 2021, 00:58
Итальянская Сампдория намерена вернуть в команду своего экс-полузащитника Гастона Рамиреса.
На данный момент уругваец, который покинул Сампдорию в летнее трансферное окно, находится в поисках нового клуба.
Представители полузащитника встретились с клубом 18 ноября и договорились, что заключат сделку до июня 2022 года.
Рамирес выступал за Сампдорию с 2017 года. С тех пор он провел за клуб 121 матч, забил 16 голов и отдал 21 ассист.
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