Италия

Клуб намерен подписать своего экс-игрока.

Итальянская Сампдория намерена вернуть в команду своего экс-полузащитника Гастона Рамиреса.

На данный момент уругваец, который покинул Сампдорию в летнее трансферное окно, находится в поисках нового клуба.

Представители полузащитника встретились с клубом 18 ноября и договорились, что заключат сделку до июня 2022 года.

Рамирес выступал за Сампдорию с 2017 года. С тех пор он провел за клуб 121 матч, забил 16 голов и отдал 21 ассист.

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