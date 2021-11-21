Италия

Подборка самых интересных футболистов новой команды украинского тренера

На этот раз обратим внимание на состав, который достался Андрею Шевченко на новом месте работы. Разумеется, подбор игроков у Дженоа не самый впечатляющий, команде необходимо усиление, чтобы выжить в Серии А, но и в нынешней обойме хватает интересных футболистов – речь как об опытных мастерах, так и о молодых талантах. До зимнего трансферного окна Андрею Шевченко придётся работать с этим составом, а многие игроки будут полезны и на более длительном отрезке. Итак, кем будет руководить украинский тренер?

Сальваторе Сиригу

Чем интересен? Один из постоянных вратарей сборной Италии, дебютировавший за "национале" почти десять лет назад. Сиригу – действующий чемпион Европы и финалист Евро-2012, хотя на этих турнирах сидел под Буффоном, а затем под Доннаруммой. Были также пять лет в ПСЖ, четыре из которых – в роли основного. Летом Сальваторе перебрался из Торино в Геную, заменив тут Маттиа Перина.

Чем полезен? Его колоссальный опыт – спасение для любого аутсайдера, поскольку вратарь такой команды постоянно в работе. Несмотря на возраст, Сиригу не теряет хватку, до сих пор блистает невероятными сэйвами и может вытащить отдельный матч (делаем оговорку, что случаются и неудачи вроде автогола в матче со Специей). По крайней мере, за ворота можно не беспокоиться, там у "грифонов" хладнокровный мастер.

Андреа Мазьелло

Чем интересен? Ещё один ветеран Кальчо, хотя до сборной не дослужился. У этого центрального защитника непростая биография: Мазьелло был дисквалифицирован на два года за участие в организации договорных матчей (известное дело "Calcioscommese"), после чего сумел заиграть в Аталанте, куда пришёл Гасперини. Андреа даже застал первый сезон бергамаски в Лиге чемпионов.

Чем полезен? Опытный и самоотверженный игрок, органично себя чувствующий в схеме с тремя защитниками. Конечно, лучшие годы его уже позади, Мазьелло недостаточно быстр. По большому счёту, даже в этом составе он не должен быть основным, но в некоторых случаях (как сейчас, когда в обороне много травмированных) пригодится как футболист ближайшего резерва, на которого можно положиться.

Доменико Кришито

Чем интересен? Капитан команды. Доменико начинал свою карьеру в Дженоа, а затем дважды сюда возвращался, наиграв за "грифонов" 249 матчей – по этому показателю он входит в топ-10 игроков клуба. Между делом Кришито семь лет выступал за Зенит, где также носил капитанскую повязку. Периодически вызывался в сборную Италии (26 матчей), последний свой матч сыграл осенью 2018-го против Украины.

Чем полезен? Опытный и классный защитник, умеющий сыграть как в центре (особенно при схеме с тремя центрбеками), так и на левом фланге. Стабильно хорош как в отборах, так и в перехватах – по обоим показателям один из лучших в команде. Также Кришито блестяще исполняет 11-метровые: на его счету пять точных ударов только в этом сезоне. Очень жаль, что из-за травмы он пропустит дебютный матч Шевченко.

Мохамед Фарес

Чем интересен? Уроженец Франции с гражданством Алжира (12 матчей за сборную, был в заявке на победном КАН-2019), чья взрослая карьера проходила исключительно в чемпионате Италии. Фарес был одним из лидеров СПАЛа, который закрепился в элитном дивизионе, а вот его серьёзная травма по ходу сезона-2019/20 стала одной из причин бесславного вылета феррарцев. Затем Мохамед перешёл в Лацио, но Маурицио Сарри оказался не нужен.

Чем полезен? Это игрок, который закроет любую из позиций на левом фланге – хоть защитника, хоть латераля, хоть крайнего нападающего. Его выделяют скорость и нацеленность на ворота. Фарес здорово дебютировал за Дженоа, оформив дубль в ворота Кальяри (те 3:2 стали пока единственной победой "грифонов" в текущем чемпионате), а вот затем выпал из-за травмы. Столь универсальный футболист определённо пригодится по ходу сезона.

Андреа Камбьязо

Чем интересен? Молодой талант 2000 года рождения. Камбьязо – воспитанник Дженоа, который несколько лет ходил по арендам, где постепенно рос от Серии D к Серии В, а с этого сезона начал регулярно играть за первую команду. Его успехи заметили в молодёжной сборной Италии, за которую Андреа дебютировал этой осенью.

Чем полезен? Крайний защитник, играет на любом из флангов. По большому счёту, парень заткнул дыру в основе генуэзцев, в межсезонье лишившихся Пеллегрини (Луки, который сейчас в Ювентусе) с Дзаппакостой, но сумел ухватиться за свой шанс. Ему не хватает физической мощи при единоборствах, зато подключения в атаки достаточно эффективны – в упоминавшейся игре против Кальяри на счету Камбьязо две результативные передачи.

Николо Ровелла

Чем интересен? Пожалуй, наиболее перспективный игрок в составе Дженоа. Этот центральный полузащитник раскрылся в прошлом сезоне, завоевав прочное место в основе "грифонов", а в итальянские "молодёжки" вызывается ещё с команды U-17. Ровелла настолько хорош, что Ювентус в январе этого года выкупил его контракт аж за 38 млн евро, но оставил игрока в аренде до конца сезона-2021/22.

Чем полезен? Умный распасовщик, выполняющий функции "реджисты", глубинного плеймейкера. К лучшим качествам этого игрока можно отнести принятие решений. Его важность подтверждается статистикой: Николо – явный лидер Дженоа по ключевым передачам. Очень вероятно, что следующим летом Ровеллу заберёт "итальянизирующийся" Ювентус, но пока он будет помощником Шевченко в нелёгком деле выживания.

Милан Бадель

Чем интересен? Игрок сборной Хорватии, финалист ЧМ-2018. Бадель, правда, не был там основным, да и в Лацио не задержался, зато в Серии А выступает с 2014 года, большую часть этого времени отыграв за Фиорентину. Опытный, но ещё не слишком возрастной игрок, немало поигравший на международном уровне.

Чем полезен? Это разносторонний центрхав, неплохо дополняющий Ровеллу за счёт умения бороться и отбирать мяч. Бадель уместен как в оборонительной схеме, так и в агрессивной тактике со ставкой на владение мячом. Вряд ли этого игрока можно назвать лидером, зато создаётся впечатление, что он умеет соответствовать уровню любой команды, за которую выступает.

Стефано Стураро

Чем интересен? Футболист, поигравший на высочайшем уровне. Три с половиной года он провёл в Ювентусе, где даже выходил в основе на полуфинал ЛЧ с Реалом. Был востребован и в сборной Италии, за которую играл на Евро-2016. Стураро – пример далеко не звёздного игрока, который добрался до таких высот.

Чем полезен? Он необычайно универсален: родная позиция – центр полузащиты, но может выйти на фланге, крайним защитником или даже нападающим. Другой вопрос, что с годами Стураро превратился в универсала, который везде играет одинаково средне – и это в лучшем случае. Текущий сезон пока для него не складывается. Похоже, Стефано может заиграть только у Конте либо Аллегри. Или Шевченко найдёт к нему подход?

Горан Пандев

Чем интересен? Легенда македонского футбола, один из протагонистов минувшего чемпионата Европы, куда наконец-то пробился с родной сборной. Пандев уже два десятка лет живёт в мире Кальчо. Они с Шевченко – современники, и сложись их биография чуть иначе, вполне могли бы играть в паре нападения. Горан блистал в Лацио, выигрывал ЛЧ с Интером, был заметной фигурой в Наполи, а теперь уже седьмой год выступает за Дженоа, что удивительно при местной текучке кадров.

Чем полезен? Опыт Пандева неоценим, а его голевое чутьё впечатляет: семь результативных ударов за прошлый сезон, гол австрийцам на Евро. Кроме того, нынешний Горан с его пониманием игры тянет, скорее, на "десятку", умеющую вовремя подыграть. Другой вопрос, что годы берут своё, и в текущем сезоне у македонца пока ни одного мяча. Может быть, ему стоило завершить карьеру этим летом? Или рано его списывать?

Маттиа Дестро

Чем интересен? Игрок, которого списывали много раз, а он до сих пор актуален (но, увы, не против Ромы – травма). Дестро блеснул как раз-таки в Роме, откуда даже попал в сборную Италии. Затем был неудачный сезон в Милане и сложный период в Болонье. Там Дестро поначалу стал безоговорочным лидером нападения, после чего надолго сдал и уселся на лавку. Переход в Дженоа казался безнадёжной попыткой реанимировать карьеру, но Маттиа, пусть и не сразу, но разыгрался.

Чем полезен? Этот форвард не забивал долгих 489 дней, но год назад прервал затянувшуюся чёрную полосу. Теперь Дестро – лучший бомбардир команды. Даже в этом сезоне, пока неудачном для "грифонов", у него очень приличные шесть голов за восемь матчей (ещё бы травмы не мешали). Лучшее качество – игра на втором этаже, хотя габариты далеко не богатырские. Если Маттиа наберёт форму, то станет главным козырем Дженоа.