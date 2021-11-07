Италия

Что ждёт первого украинского тренера в Серии А?

Андрей Шевченко в понедельник станет главным тренером Дженоа, заменив там уже уволенного Давиде Баллардини. Об этом пишет множество итальянских СМИ, включая столь авторитетных инсайдеров, как Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио. Значит, это уже почти свершившийся факт. Серия А уже достаточно близка украинским любителям футбола благодаря наличию Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, сейчас же там появится главный тренер, который ещё летом выводил сборную Украины в четвертьфинал Евро.

Разумеется, мы будем уделять работе Шевченко особенное внимание, рассматривая её с кадровой, тактической, имиджевой и других сторон. Пока же контракт не оформлен, поговорим о стартовых впечатлениях и ожиданиях. Назначение в Дженоа – что это для клуба и для самого Шевченко?

Рискованный вызов

Несмотря на пять лет у руля национальной команды, мы на самом деле не знаем, каков Шевченко-тренер, ведь работа в сборной принципиально иная специфика. Кроме того, он начинает с достаточно скромного уровня – кто бы мог представить, что клубный этап его карьеры стартует именно в Генуе? Два родных клуба, Милан и Динамо, на сегодня недоступны, очень уж прочны там позиции Стефано Пьоли и Мирчи Луческу.

Шевченко мог выжидать, но решил не засиживаться без работы. Похвальное решение, хотя оно и несёт в себе риски: принимать по ходу сезона разбалансированную команду – непростая задача, особенно для тренера-дебютанта. Естественно, сыграли роль и 2 млн евро в год, которые, судя по инсайдерским сведениям, он будет получать в Дженоа.

Почти итальянец

Шевченко в Италии – практически свой. Статус легендарного футболиста не подлежит сомнениям, а итальянский язык за годы игры в Милане стал для него едва ли не родным. Недаром Андрея часто приглашали в качестве эксперта на итальянское ТВ. Это также говорит о том, что Шева пристально следил за матчами Серии А – значит, он уже погружён в актуальную ситуацию и быстро разберётся, что к чему.

Кроме того, в Дженоа ему, как и в сборной Украины, будет ассистировать Мауро Тассотти, для которого Кальчо – дом родной (а вот Андреа Мальдера, похоже, в Дженоа не будет). С точки зрения адаптации не должно возникнуть никаких проблем. Аналогия — Виктор Скрипник в Вердере, редкий случай нашего футболиста, основательно прижившегося за границей.

Новые владельцы

Долгих 18 лет генуэзским клубом руководил Энрико Прецьози – личность яркая и противоречивая. Это типичный итальянский президент, который зачастую руководствовался эмоциями и прославился частыми сменами тренеров: так, Баллардини принимал Дженоа целых четыре раза. В эпоху Прецьози "грифоны" вышли в Серию А и закрепились там, но к 2021 году оказались в тупике, застряв в нижней части таблицы.

Наконец, 23 сентября Энрико к облегчению тифози (те уже много лет обвиняли Прецьози в жадности и были недовольны продажами едва заигравших лидеров) продал клуб за 150 млн евро американским бизнесменам из компании 777 Partners, занимающейся финансовыми инвестициями. Назначение Шевченко – первое крупное решение новых владельцев. Джош Уондер, президент 777 Partners, уже заявил, что желает брать пример с Аталанты, а глобальная цель – ни много ни мало борьба за "скудетто".

Борьба за выживание

Реалии, впрочем, куда скромнее: Дженоа балансирует на грани зоны вылета. Она начала сезон с разгромных 0:4 от Интера и за 12 туров добыла всего лишь одну победу – 3:2 на выезде с Кальяри, ныне занимающим последнее место. "Грифоны" должны были увеличивать очковый запас за три предыдущих тура, но выдали серию из трёх ничьих со Специей, Венецией и Эмполи, что стало роковым для Баллардини, который незадолго до этого ещё и Салернитане проиграл. Шевченко придётся исправлять ситуацию. Пока речи об амбициозных задачах не идёт, необходимо сохранить прописку в Серии А на будущий год. В идеале – сделать это без лишней нервотрёпки. Итоговое 11-е место, которое занял Баллардини в прошлом сезоне, можно назвать потолком этой команды.

История и Сампдория

Поскольку Дженоа уже много лет не играет в еврокубках, локальной задачей становится обойти Сампдорию – соперника по генуэзскому дерби. Силы этих команд в целом сопоставимы, но "блучеркьяти" успешнее благодаря верным тренерским назначениям (вспоминаем Марко Джампаоло и Клаудио Раньери). В этом сезоне оба клуба из Генуи не блещут. Возможно, им даже придётся стать конкурентами в борьбе за выживание.

Дженоа несколько популярнее за счёт богатой истории. Это старейший клуб Италии из ныне действующих, она была основана в 1893 году. "Грифоны" были настоящим суперграндом довоенных лет, у них девять "скудетто", но последнее из них завоёвано аж в 1924-м. Тренировать клуб с великой историей и не очень приглядным настоящим – задача специфическая. Необходимо соответствовать болельщицким ожиданиям, которые всегда несколько завышены.

Сложный календарь

Генуэзское дерби состоится уже через месяц, 10 декабря. Впрочем, далеко не только им будет жить Андрей Шевченко. Календарь ближайших матчей у него – сложнее не придумаешь. Дебютирует Шева 21 ноября против Жозе Моуриньо – Дженоа принимает Рому (к счастью, во время "сборной" паузы будет хотя бы немного времени на подготовку). Затем предстоит выезд в Удине, после чего "грифонов" ждёт сумасшедший марафон из пяти тяжелейших испытаний: Милан, Ювентус, Сампдория, Лацио и Аталанта.

Оставайся у руля Прецьози, можно было бы поволноваться за судьбу Андрея – для экс-президента было нормальным уволить тренера после серии неудачных матчей. Хочется верить, что украинец с его авторитетом имеет кредит доверия, и оценивать его работу будут уже по итогам второго круга. Впрочем, сборной Украины периодически удавалось брать очки с фаворитами, а у команд-участниц еврокубков в ноябре-декабре ещё более насыщенный график.

Старые и молодые

К составу Дженоа мы ещё присмотримся обстоятельнее. Вынуждены признать, что летом он стал слабее, отсюда и закономерный спад. Был продан в Рому внезапно раскрывшийся Шомуродов, вернулись в свои клубы многочисленные арендованные игроки, составлявшие костяк команды (Перин, Дзаппакоста, Скамакка и прочие). Замена им была найдена лишь частично. По сути, актуальный состав – оригинальное сочетание ветеранов и необстрелянной молодёжи.

С одной стороны, там есть зубры вроде Сиригу, Кришито, Мазьелло и даже самого Пандева. С другой – хватает едва дебютировавших ребят типа Каллона (нет, не Мохаммеда), Камбьязо или мексиканца Васкеса. Есть, конечно, игроки возрастом 25-30 лет, но по большей части это отнюдь не звёзды, а вместо них на передний план выходит кто-либо из вышеупомянутых. В общем, команда разбалансированная, усиление необходимо уже в январе, и впереди у Шевченко много работы. Он точно не приходит на всё готовое.