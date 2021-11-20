Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Аталанта принимала Специю на своем поле в рамках поединка чемпионата Италии и добилась победы со счетом 5:2.

Гости первыми вышли вперед, но после этого пропустили пять мячей, на что смогли ответить лишь в компенсированное время.

За бергамасков голом отметился Руслан Малиновский, а вот Виктор Коваленко результативными действиями не отличился.

Обзор матча:

Аталанта — Специя 5:2

Голы: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муриэль, 83, Малиновский, 89 — Нзола, 11, 90+1

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Скалвини, 83), Паломино, Толои, Гимшити, Мэле, де Рон, Копмейнерс (Пессина, 61), Иличич (Малиновский, 60), Пашалич (Пикколи, 83), Сапата (Муриэль, 79).

Специя: Проведель, Амьян, Эрлич, Христов, Бастони, Сала (Реца, 64), Коваленко (Колли, 64), Маджоре, Джаси (Подгоряну, 81) , Верде (Манай, 52), Нзола.

Предупреждения: Копмейнерс, Пашалич — Джаси, Сала, Христов