Италия

Бергамаски одержали ожидаемую победу, при этом оба украинца получили свое игровое время.

В рамках 13-го тура Серии А Аталанта принимала на своем поле Специю, что можно было назвать украинским противостоянием внутри итальянского первенства.

И если Виктор Коваленко, права на которого принадлежат бергамаскам, вышел в составе Специи с первых минут, то вот появления полузащитника Аталанты Руслана Малиновского пришлось ждать около часа после стартового свистка.

Что касается результата, то он не стал огромной сенсацией. Аталанта отправила в ворота гостей пять мячей, автор одного из которых — Руслан Малиновский. Специя, в свою очередь, сумела забить лишь дважды, а Виктора Коваленко заменили на 63-й минуте без результативных действий в активе.

Аталанта — Специя 5:2

Голы: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (пен.), Муриэль, 83, Малиновский, 89 — Нзола, 11, 90+1

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Скалвини, 83), Паломино, Толои, Гимшити, Мэле, де Рон, Копмейнерс (Пессина, 61), Иличич (Малиновский, 60), Пашалич (Пикколи, 83), Сапата (Муриэль, 79).

Специя: Проведель, Амьян, Эрлич, Христов, Бастони, Сала (Реца, 64), Коваленко (Колли, 64), Маджоре, Джаси (Подгоряну, 81) , Верде (Манай, 52), Нзола.

Предупреждения: Копмейнерс, Пашалич — Джаси, Сала, Христов