Италия

В матче обеим командам пришлось пробить пенальти, которые они успешно реализовали.

В рамках 13-го тура итальянской Серии А Сассуоло принимал на своем поле Кальяри.

Команды дважды по ходу встречи обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат (2:2).

Сассуоло — Кальяри 2:2

Голы: Скамакка, 37, Берарди, 51 (пен.) — Кейта Бальде, 40, Жоао Педро, 56 (пен.)

Сассуоло: Консильи, Толян, Айхан, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 85), Лопес, Фраттези, Траоре (Матеус Энрике, 85), Берарди, Скамакка (Дефрель, 74), Распадори (Мюльдюр, 90).

Кальяри: Краньо, Дзаппа (Касерес, 78), Чеппителли, Карбони, Ликояннис, Белланова, Марин (Олива, 84), Грасси (Дейола, 78), Нандес, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 84).

Предупреждения: Айхан — Марин, Грасси.