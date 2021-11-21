Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют миланский Интер и неаполитанский Наполи.

В центральном поединке тринадцатого тура итальянской Серии А сыграют миланский Интер и неаполитанский Наполи.

Симоне Индзаги, на фоне миланского дерби (1:1), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды Раноккью в центре обороны, в то время как в пару форвардов к Лаутаро отправился Хоакин Корреа.

Лучано Спаллетти, после ничьей в игре против Вероны (1:1), решил вернуть в центр обороны Кулибали, в то время как Лосано разместится на правом фланге атакующей группы полузащитников.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Корреа, Мартинес.

Запасные: Кордаз, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Джеко, Коларов, Сенси, Видаль, Димарко, Д`Амброзио, Сатриано.



Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Замбо-Ангисса, Руис — Лосано, Зьелински, Инсинье — Осихмен.