Форвард Наполи получил повреждение в игре против Интера.
Виктор осимхен, Getty images
22 ноября 2021, 01:56
В матче между Интером и Наполи произошел неприятный эпизод. Нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен в одном из моментов столкнулся с защитником миланцев Миланом Шкриньяром.
Как только нигерийский форвард поднялся на ноги, стало понятно, что повреждение у него серьезное. Вокруг глаза была видна опухоль.
Как оказалось после медицинского обследования, у Осимхена перелом в области орбиты глаза и сломана левая часть скулы.
В Милане футболисту проведут операцию, после чего его переведут в больницу Нигуарда, где он останется на ночь под наблюдением.
По предварительным данным, восстановление футболиста займет не меньше одного месяца.
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