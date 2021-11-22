Италия

Форвард Наполи получил повреждение в игре против Интера.

В матче между Интером и Наполи произошел неприятный эпизод. Нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен в одном из моментов столкнулся с защитником миланцев Миланом Шкриньяром.

Как только нигерийский форвард поднялся на ноги, стало понятно, что повреждение у него серьезное. Вокруг глаза была видна опухоль.

Как оказалось после медицинского обследования, у Осимхена перелом в области орбиты глаза и сломана левая часть скулы.

В Милане футболисту проведут операцию, после чего его переведут в больницу Нигуарда, где он останется на ночь под наблюдением.

По предварительным данным, восстановление футболиста займет не меньше одного месяца.

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