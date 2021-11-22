Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.

В центральном поединке 13-го тура итальянской Серии А миланский Интер сумел на своем поле удержать победу над неаполитанским Наполи, благодаря чему сократил отставание в турнирной таблице от "южан" и своих соседей по городу до четырех очков.

Обзор матча:

Интер — Наполи 3:2

Голы: Чалханоглу, 25 (пен.), Перишич, 44, Мартинес, 61 — Зьелински, 17, Мертенс, 78

Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Дармиан, Барелла (Димарко, 75), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 63), Перишич (Сатриано, 88) — Мартинес (Гальярдини, 75), Корреа (Джеко, 62).

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Замбо-Ангисса, Руис — Лосано (Эльмас, 75), Зьелински, Инсинье (Мертенс, 75) — Осимхен (Петанья, 54).

Предупреждения: Чалханоглу, Видаль, Ханданович, Джеко — Осимхен, Кулибали, Ррахмани.