Италия

Футболист влип в неприятности, нарушив закон.

Легенда Палермо, экс-форвард сборной Италии, Ювентуса и других клубов Фабрицио Микколи приговорен к трем с половиной годам тюрьмы.

О том, что Микколи может оказаться за решеткой, стало известно еще летом 2019 года. Футболист был признан виновным в оказании помощи своему другу в взыскании долга в размере 12 000 евро. Проще говоря, он был соучастником в вымогательстве.

Он подал апелляцию в суд, но она не увенчалась успехом. Суд подтвердил приговор бывшего игрока Палермо.

Sky Sports сообщает, что отягчающее обстоятельство мафиозного метода исключает любую возможную выгоду в пользу бывшего футболиста.

Напомним, форвард завершил карьеру в 2015 году в мальтийской Биркиркаре. Также он выступал помимо вышеперечисленных клубов за Казарано, Тернану, Перуджу, Фиорентину, Бенфику и Лечче. В 10 играх за сборную Италии у него два забитых мяча.