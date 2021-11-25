Италия

Новое соглашение с итальянским специалистом будет рассчитано до лета 2023 года.

Милан завтра объявит о продлении контракта с главным тренером команды Стефано Пьоли. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Новое соглашение с 56-летним итальянским специалистом будет рассчитано до лета 2023 года, а также будет включать опцию продления контракта на следующий сезон.

Также отмечается, что по новому соглашению Пьоли будет зарабатывать по три миллиона евро в год без учета бонусов.

Пьоли возглавил Милан в 2019 году и в прошлом сезоне Милан занял третье место в Серии А и впервые за долгое время выбрался в Лигу чемпионов.

После 13 туров Милан набрал 32 очка и делит первое место в Серии А с Наполи. В Лиге чемпионов "россонери" занимают третье место в группе В перед финальным туром группового этапа, имея одинаковое количество очков с Атлетико. Впереди идут Ливерпуль и Порту.

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