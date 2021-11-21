Италия

Итальянец поделился мнением о неудаче "россонери".

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал поражение от Фиорентины (3:4) в матче 13-го тура Серии А.

"Нам должно быть больно после такого поражения. Мы должны больше не допустить такого. Считаю, что наша команда была очень сильной и мы вынесем из этого урок.

Поражение причиняет боль, четыре пропущенных гола причиняют боль, но исход матча не был решен до финального свистка. Если бы мы не пропустили четвертый гол, мы бы могли восстановить паритет.

Нам до этого удавалось избегать поражений. Команда обладает силой, характером и всем, что необходимо для места на вершине", – приводит слова Пьоли портал Football Italia.

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