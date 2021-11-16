Италия

Итальянский специалист близок к продлению соглашения с клубом.

Главный тренер Стефано Пьоли должен в ближайшее время продлить контракт с Миланом, сообщает портал Calciomercato.

Стороны согласовывают последние детали сделки и должны заключить новый двухлетний договор на следующей неделе. Ожидается, что зарплата итальянского специалиста составит 3,5 миллиона евро в год, не считая бонусов.

Пьоли работает во главе Милана с октября 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло.

На данный момент "россонери" делят первую строчку турнирной таблицы с Наполи, набрав 32 очка после 12 туров.

Ранее сообщалось, что Милан также начал переговоры по новому контракту с нападающим Рафаэлем Леау.