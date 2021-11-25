Италия

Опытный вингер может остаться в миланском клубе.

Полузащитник Иван Перишич может продолжить выступления в Интере в следующем сезоне.

Хорватский вингер проведет переговоры с миланским клубом и рассматривает возможность подписания нового соглашения.

"Я сосредоточен на настоящем, после мы проведем переговоры с клубом. Все возможно, увидим через несколько недель", – рассказал Перишич в комментарии Mediaset Infinity.

Действующий контракт Перишича с Интером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 16 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер готов предложить Перишичу контракт с вдвое меньшей зарплатой.