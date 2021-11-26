Италия

Украинский вингер может продолжить карьеру в Италии.

Вингер лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в Дженоа.

По информации журналиста Николы Скиры, подписание украинца — один из приоритетов Дженоа на зимнее трансферное окно.

У "грифонов" нет места в составе для футболистов без паспорта гражданина ЕС, однако руководство клуба готово его освободить для Ярмоленко. В подписании украинца заинтересован лично Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл 14 матчей за Вест Хэм во всех турнирах, в которых 14 матчей, в которых сумел забить 1 гол и отдать 2 результативные передачи.

Напомним, в последнем матче за Вест Хэм против венского Рапида Ярмоленко забил гол и заработал пенальти для своей команды.