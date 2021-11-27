Италия

Руководству клуба грозят большие неприятности.

Прокуратура Турина открыла уголовное производство в отношении президента Ювентуса Андреа Аньелли, вице-президента Павла Недведа и бывшего спортивного директора команды Фабио Паратичи по факту отмывания денег на сумму 50 млн евро.

Речь идет о сезонах 2018/19 — 2020/21 и намеренной фальсификации финансовой отчетности клуба с целью искусственно преувеличить доходы клуба, чтобы в конечном итоге вывести 50 млн евро.

В пятницу, 26 ноября полиция Турина отправилась в Континассу (штаб-квартиру Ювентуса) для извлечения необходимых расследованию документов. Кроме этого, под прицелом расследования находится обмен Пьянича на Артура с каталонской Барселоной.

"С сегодняшнего дня по нашему распоряжению проводятся обыски в туринском и миланском офисах футбольного клуба Ювентус. Кроме того, специалистам финансовой и экономической полиции Турина поручено выявить документацию и другие факты правонарушений", — говорится в пресс-релизе прокуратуры.