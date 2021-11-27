Италия

Хавбек Манчестер Сити вряд ли покинет клуб этой зимой.

Вингер Манчестер Сити Ферран Торрес не покинет свой нынешний клуб этой зимой, вопреки собственному желанию.

Барселона, которая ограничена в финансовых возможностях, намерена обменять Торреса на Усмана Дембеле.

Тем не менее, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не намерен отпускать своего футболиста этой зимой и готов сохранить его в команде любой ценой. На данный момент, стороны продолжают вести переговоры, сообщает Esport3.

В текущем сезоне Ферран Торрес провел 7 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами, а также отдал две голевые передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

Ранее испанец сам изъявил желание покинуть свой нынешний клуб.