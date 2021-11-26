Испания

Футболист намерен сменить клуб.

Вингер Манчестер Сити Ферран Торрес заявил о желании покинуть клуб в ближайшее время.

Испанец связался с руководством "горожан" и заявил, что хочет перейти в каталонскую Барселону.

Также в известность был поставлен и наставник Сити Пеп Гвардиола. Он одобрил уход футболиста при условии, если клубы договорятся о сумме компенсации.

Торрес поблагодарил Гвардиолу за вклад в его игру, однако объяснил, что мечтает выступать за "сине-гранатовых".

В текущем сезоне на счету Феррана 7 матчей за Сити во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал один ассист. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

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