Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 14 раунда итальянской Серии А туринский Ювентус дома уступил Аталанте со счетом 0:1.

В первые 15 минут команды отличились опасными моментами у ворот друг друга. Сначала Аталанта требовала 11-метровый удар за игру рукой от Бонуччи, но судья был непреклонен. На 15 минуте Дибала мог открывать счет, но не сумел сильно и точно завершить свой индивидуальный проход.

Однако Аталанта вскоре забила. Дуван Сапата принял мяч у штрафной, вошел в нее и сильно пробил. Мяч от перекладины влетел в ворота. Полный провал обороны туринского клуба.

Во втором тайме Ювентус мог сравнивать счет усилиями Рабьо, но его сильный удар издали в левый угол потащил Муссо. Аталанта же отдала мяч Ювентусу и грамотно оборонялась. Больше у Ювентуса особых моментов отыграться не возникало.

Ювентус — Аталанта 0:1

Гол: Сапата, 28

Ювентус: Щесны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни (Кин, 64), Рабьо, Локателли, Куадрадо, Мората (Кайо Жорже, 85), Дибала, Кьеза (Бернардески, 46).

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Паломино, 71), Толои, Джимсити, Демирал, Мэле, де Рон, Фройлер, Малиновский (Копмейнерс, 87), Пессина (Пашалич, 59), Сапата.

Предупреждения: Фройлер, Малиновский, Дзаппакоста, Куадрадо, Рабьо, Демирал, Бернардески, Джимсити, Локателли.