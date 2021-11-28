Италия

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Интер в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Италии отравился в гости к Венеции и добился победы.

Подопечные Индзаги открыли счет усилиями Чалханоглу в первом тайме. Казалось, что матч закончится со счетом 0:1, но Лаутаро забил с пенальти в компенсированное время.

Обзор матча:

Венеция — Интер 0:2

Голы: Чалханоглу, 34, Мартинес, 90+6

Венеция: Ромеро — Маццокки (Йонсен, 62), Кальдара, Чеккарони, Хапс — Вакка (Тессманн, 71), Ампаду (Чрнигой, 84), Кийин, Бузио, Араму (Анри, 71) — Окереке (Форте, 84).

Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 71), Шкриньяр, Бастони, Димарко - Перишич (Д`Амброзио, 82), Брозович, Чалханоглу (Весино, 57), Барелла (Гальярдини, 82) — Корреа (Мартинес, 58), Джеко.

Предупреждения: Хапс, Араму