Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В 14-м туре итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко отправилась в гости к Удинезе, с которой расписала по итогу мировую ничью.

Команды в данном противостоянии голоd не забивали, но, тем не менее, Андрей Шевченко набрал первый свой пункт в актив на посту главного тренера Дженоа. Напомним, что дебют украинского специалиста пришелся на поражений от Ромы в прошлом туре.

Обзор матча:

Удинезе — Дженоа 0:0

Удинезе: Сильвестри — Самир, Нюйтинк (Самарджич, 46), Родриго Бекао — Удоджи, Перейра (Пусетто, 15), Деулофеу, Арслан (Макенго, 56), Уолас, Молина (Перес, 55) — Бету

Дженоа: Сиригу — Васкес, Масьелло, Бираски — Камбьязо, Ровелла, Бадель, Стураро, Сабелли (Гильоне, 58) — Бьянки, Экубан

Предупреждения: Васкес, Молина, Макенго, Сабелли, Пусетто, Гильоне, Ровелла.