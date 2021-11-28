Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Удинезе — Дженоа, Getty Images
28 ноября 2021, 17:03
В 14-м туре итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко отправилась в гости к Удинезе, с которой расписала по итогу мировую ничью.
Команды в данном противостоянии голоd не забивали, но, тем не менее, Андрей Шевченко набрал первый свой пункт в актив на посту главного тренера Дженоа. Напомним, что дебют украинского специалиста пришелся на поражений от Ромы в прошлом туре.
Обзор матча:
Удинезе — Дженоа 0:0
Удинезе: Сильвестри — Самир, Нюйтинк (Самарджич, 46), Родриго Бекао — Удоджи, Перейра (Пусетто, 15), Деулофеу, Арслан (Макенго, 56), Уолас, Молина (Перес, 55) — Бету
Дженоа: Сиригу — Васкес, Масьелло, Бираски — Камбьязо, Ровелла, Бадель, Стураро, Сабелли (Гильоне, 58) — Бьянки, Экубан
Предупреждения: Васкес, Молина, Макенго, Сабелли, Пусетто, Гильоне, Ровелла.