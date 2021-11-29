Италия

Тренер неаполитанцев рассказал об успехе своей команды в матче с Лацио.

Лучано Спаллетти прокомментировал победу Наполи в поединке чемпионата Италии против Лацио.

"Это наше лучшее выступление, особенно после нескольких выступлений, которые не соответствовали нашим стандартам. Мы обыграли такой большой клуб, как Лацио.

В своей карьере я часто встречал ситуации, когда игроки хотели, чтобы игра закончилась как можно скорее. Сегодня игроки хотели, чтобы игра длилась как можно дольше, потому что они полностью наслаждались своим футболом. Мы не хотим играть только ради результата или надеяться, что кто-то ошибется. Мы должны наслаждаться каждым моментом наших матчей, не бояться ошибиться.

Если у вас правильное отношение и вы пытаетесь извлечь максимум из себя как игрока и человека, как мы сделали сегодня вечером, никто не может жаловаться, независимо от результата. Футбол прекрасен, и впервые сегодня вечером мы действительно почувствовали, что играем дома, болельщики объединились с командой, и это может быть замечательной силой в будущем", — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Италии между Наполи и Лацио.