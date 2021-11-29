Италия

Нападающий Наполи прокомментировал победу над Лацио.

В заключительном поединке 14-го тура итальянской Серии А неаполитанский Наполи сумел на своем поле разгромить римский Лацио (4:0).

Наполи — Лацио 4:0 Видео голов и обзор матча

Нападающий "Партенопеи" Лоренцо Инсинье, на счету которого оказалась одна голевая передача в данной игре, после финального свистка оставил свой комментарий относительно происходившего на поле в этот вечер.

"Мне очень понравилось наше выступление в этой игре. Цель достигнута — мы получили удовольствие от футбола, а также одержали победу.

У нас был прекрасный период работы под руководством Маурицио Сарри, даже если мы при этом толком ничего и не выигрывали, но Лучано Спаллетти начал новую эру, поэтому мы постепенно сокращаем разрыв от остальных команд.

В игре против Интера мы допустили слишком много ошибок, но все равно могли при этом дотянуть игру до ничейного результата, что помогло нам в какой-то степени сегодня выйти на поле с уверенностью в своих силах.

Перед матчем я хотел включить телевизор в раздевалке, чтобы посмотреть церемонию открытия статуи Диего Марадоны перед стадионом, но мне запретили это делать, сказав готовиться к игре. Посмотрю позже, так уж и быть.

Мы хотели почтить память Диего отличным футболом. Для нас очень многое значило качественное выступление в этот вечер.

Знаю Мертенса уже ни один год, поэтому не считаю совпадением, что он сходу стал лучшим бомбардиром команды, как только Виктор Осимхен получил тяжелую травму. Дрис — наиболее результативный форвард за всю историю нашей команды, поэтому мы можем спокойно на него положиться.

Что касается моих переговоров с клубом относительно нового контракта, то я стараюсь не думать об этом, потому что я должен сосредоточиться на своей игре. Этот вопрос зависит не только от меня, приходится договариваться. Уже привык к тому, что меня постоянно спрашивают об этой теме в СМИ", — подытожил футболист.

В следующем туре неаполитанский Наполи проведет гостевой матч против Сассуоло.