Италия

Футболист получил мышечную травму в матче Серии А.

В матче 14-го тура итальянской Серии А Рома на своем поле минимально переиграла Торино (1:0).

Полузащитник и капитан римлян Лоренцо Пеллегрини не сумел доиграть матч до конца, уступив место на поле Карлосу Пересу уже через 15 минут после начала встречи.

Медицинское обследование футболиста показало, что футболист получил повреждение четырехглавой мышцы бедра и больше не сыграет в этом году.

По информации Sky Italia Пеллегрини вернется на поле не раньше января.

В текущем сезоне футболист сыграл 18 матчей за Рому во всех турнирах, в которых отличился восемью забитыми мячами, а также отдал 3 голевые передачи.