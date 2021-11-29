Италия

Освещаем события в чемпионате Италии.

Теперь в Серии А единоличный лидер – Наполи, который эффектно выиграл у Лацио, в то время как Милан оступился дома против Сассуоло. Эти две команды несколько туров подряд шли параллельно друг другу и даже одновременно теряли очки. Казалось, что они постепенно теряют ход и со временем позволят себя догнать, но теперь их истории расходятся: пока миланцы, выложившись в Лиге чемпионов, не оставили силы на чемпионат, неаполитанцы, проигрывая в Лиге Европы, сполна реабилитировались. Ситуация на вершине таблицы меняется, ведь вплотную к Милану уже подобрался Интер.

Тем временем Аталанта добыла важнейшую победу над Ювентусом, которая позволила ей увереннее себя чувствовать в зоне Лиги чемпионов. Кризис туринского гранда – один из главных сюжетов текущего сезона. Положение туринцев усугубляется проблемами клуба: набирает обороты расследование фиктивного прироста капитала, что может грозить серьёзными последствиями. Эти обстоятельства, несомненно, влияют на игру, показываемую командой. Минувшая неделя – кошмар для Юве, ведь перед Аталантой были катастрофические 0:4 в Лондоне.

Внизу таблицы без изменений, зону вылета составляют те же три команды, включая Дженоа. Понемногу очерчивается круг борцов за выживание. Похоже, этой доли не смогут избежать Специя с Венецией, а вот Эмполи укрепляется в середине таблицы.

Лазерное шоу в Неаполе, посвящённое Диего Марадоне

Вдохновение Марадоной

В Неаполе была особенная атмосфера: чтили память Диего Марадоны, который скончался год назад. В его честь была установлена статуя, которая теперь находится в чаше стадиона – там, где футболисты выходят на поле. На трибунах собралось немало ВИП-гостей во главе с Джанни Инфантино, а тифози устроили потрясающую атмосферу.

Команда не подвела: Наполи выдал лучший матч сезона, разгромив Лацио со счётом 4:0. Это уже традиция, ведь год назад, сразу после смерти Марадоны, неаполитанцы с таким же счётом переиграли другой римский клуб – Рому. Кроме того, Лацио можно смело называть удобным соперником. Баланс последних четырнадцати матчей +11=1-2 в пользу Наполи. Более чем солидное преимущество, а ведь речь идёт о командах плюс-минус одного уровня.

Ничего принципиально не изменило даже наличие Маурицио Сарри на тренерской скамье Лацио. Неаполитанские тифози встретили своего экс-тренера оглушительным свистом. "Курильщику" до сих пор не простили его работу в Ювентусе. Пока Сарри без особого успеха прививает своё видение игры в Лацио, его команду громят благодаря механизмам, заложенным ещё в славные годы его неаполитанского периода. Так, героем встречи стал Дрис Мертенс, игравший на позиции центрфорварда – это ведь Сарри перевёл туда бельгийца, что изначально выглядело далеко не очевидным решением.

Мертенс вновь там появился не от хорошей жизни. Надолго вылетел Осимхен, которому пришлось делать сложную операцию на лице (перелом скулы и глазницы после столкновения со Шкриниаром). Потеря лучшего форварда – серьёзная проблема для Наполи, но в этом туре её удалось блистательно решить. Когда Мертенс ловит настроение, то умеет творить чудеса. Сразу два его гола стали мини-шедеврами. Наполи ещё до перерыва фактически решил исход матча, поведя 3:0. Абсолютное преимущество.

Отлично сыграла вся команда. Оспина классно потащил удар Луиса Альберто, Лоботка успешно заменил травмированного Ангисса, классный матч выдал его напарник Фабиан Руис, а Инсинье и Лосано разрывали фланги нападения. Лацио ничего не мог этому противопоставить. Сарри ошибся, выпустив Патрика на правый фланг обороны: испанец запомнился разве что лёгкостью, с которой его обыграл Мертенс. Блекло выглядели центрхавы Катальди и Милинкович-Савич, без поддержки центра поля затерялся Иммобиле, чьё выздоровление не стало панацеей.

Концовка встречи обернулась издевательством, когда игроки хозяев начали технично перепасовываться, играя на "Оле!". Такой уверенности не было в предыдущих трёх турах, когда подопечные Спаллетти заметно притормозили. Неужели кризис позади, и теперь Наполи опять понесётся ввысь? Или это было исключение, вызванное особенным антуражем? Так или иначе, Марадона помог команде из Неаполя ощутить себя единоличным и заслуженным лидером.

Милан перепутал турниры?

Совсем другие чувства были у Милана, который уступил дома Сассуоло. Стефано Пьоли устроил массовую ротацию после неожиданного успеха в Мадриде, но сил и концентрации всё равно не хватило. "Россонери", поведя в счёте, быстро пропустили в ответ, а затем так наошибались у своих ворот, что позволили сопернику забить трижды.

На звание антигероя матча сразу несколько претендентов. Это и неудачно вышедший на замену Кессье, и потерявшийся Браим Диас (Мессиас сейчас выглядит куда интереснее), и снова разочаровавший Флоренци. Отдельная тема – игра Романьоли, который забил ударом головой, а вот затем грубо ошибавшийся у своих ворот. Берарди обыграл его так издевательски, что капитан Милана потерял равновесие, как Боатенг после финта Месси. Наконец, фол Алессио на Дефреле стоил красной карточки и лишил концовку матча всяческой интриги.

Берарди – гроза Милана, он забил уже десятый мяч в ворота "россонери", начав ещё с того самого покера в сезоне-2013/14. "Россонери" – любимый соперник Доменико, никого он не огорчал чаще. Кроме того, отличный матч провёл Скамакка, который быстро сравнял счёт отличным ударом из-за штрафной. Меньян, восстановившийся после травмы, лишь руками развёл. Французского вратаря не обвинишь в голах, но матч для него не самый приятный: второй гол случился, когда Майк ногой отбил мяч в спину Кьеру, а Берарди угодил голкиперу между ног.

Сассуоло – ещё одна гроза фаворитов. Подопечные Алессио Дионизи уже выигрывали у Ювентуса, а теперь одолели на выезде другого гранда. Если команда и ослабла по сравнению с прошлым сезоном, то совсем немного.

Ювентус и четвёртое место

Массимилиано Аллегри после матча с Аталантой признал, что реальная цель его команды – место в зоне Лиги чемпионов. Даже в таком случае дела "бьянконери" плохи, ведь как раз четвёртую позицию занимает Аталанта, которой туринцы уступили на своём поле. Теперь между этими командами семь очков – многовато, ведь первый круг уже подходит к завершению.

Ювентус имел территориальное преимущество, но впереди снова мучился, а не играл. Активность Дибалы не переросла в голы, а Мората вновь растворился на поле. До перерыва интересно выглядел Кьеза, но лучший его шанс классным отбором прервал Рафаэль Толой, а затем Федерико травмировался, был заменён в перерыве и выпал ориентировочно на месяц. Очередная проблема для "бьянконери", которые пока не справляются со всеми тяготами.

Аталанта не выигрывала у Ювентуса в гостях с 1989 года, когда за бергамаски забивал ещё Клаудио Каниджа. Это принципиально важный успех для Джан Пьеро Гасперини, который, напомним, воспитывался в Ювентуса и много лет тренировал тамошние молодёжные команды. "Богиня" играла в непривычно аккуратной манере, плотно оборонялась (благо восстановились основные защитники) и реализовала одну из контратак: Сапата убежал один на один. Колумбиец на редкость стабилен: уже пять туров кряду он забивает по одному мячу.

Руслан Малиновский вышел в основе и был заменён во втором тайме. Игра вторым номером – не лучшая стихия для украинского полузащитника, который мало чем запомнился и получил оценку 5,5 от La Gazzetta dello Sport. Впрочем, командный успех перекрывает эти нюансы. Аталанта после не самого убедительного начала сезона действительно разыгралась

После встречи с Украиной

Интер и Рома после встреч в еврокубках с украинскими командами не без труда выиграли свои матчи. "Джаллоросси" продолжают гонку за Аталантой, а "нерадзурри" дышат в спину Милану.

Интер демонстрирует, что у него солидный запас прочности. Симоне Индзаги даже позволили себе оставить на банке Лаутаро Мартинеса, который всё-таки не в лучшей форме (хотя аргентинец вышел на замену и реализовал пенальти). Пробить Венецию не было простой задачей, хозяева закрыли связку Корреа и Джеко. Лучшим оружием стал дальний удар Чалханоглу – признанного мастера выстрелов из-за штрафной.

Матч Ромы с Торино получился куда более равным. Туринцы даже больше владели мячом, зато римляне создавали более опасные моменты. Один из них удалось реализовать, когда Мхитарян вывел Абрахама один на один – Тэмми явно вдохновился "бисиклетой" против Зари. Прагматичный успех команды Моуриньо, для которой сейчас результат важнее игры. Расстраивает "волков" лишь травма Пеллегрини, которого поторопились выпускать в основе.

Первая ничья Шевы

Дженоа сыграла 0:0 в Удине. Это первые очки Андрея Шевченко в качестве тренера "грифонов". Радоваться, впрочем, особо нечему, ведь эта ничья не позволила выбраться из зоны вылета, а календарь ближайших матчей весьма непростой. Надо было брать три очка сейчас, тем более что Удинезе сам не в лучшей форме, но нынешнее состояние Дженоа и обилие потерь не даёт возможности показывать качественный футбол.

Нули на табло – наиболее справедливый исход встречи. Дженоа, в отличие от матча против Ромы, гораздо чаще владела мячом, но Удинезе не возражал против такого формата. Моментов практически не было, команды за весь создали лишь по одному более-менее неплохому шансу. Генуэзцам впереди не хватает травмированного Дестро или хотя бы Кайседо, которых не удаётся заменить. Экубан играет лишь эпизодически, молодой Бьянки совсем затерялся. Из позитива выделим активность Ровеллы (он заметно выделяется в этой команде) и надёжность Мазьелло в центре обороны.

Шевченко получил от "Гадзетты" 6 баллов и умеренно позитивную характеристику. Оценка Виктора Коваленко – 5,5. Украинский центрхав, как и Малиновский, вышел в основе, но был заменён во втором тайме незадолго до единственного гола соперника. Результат справедлив: Болонья успела несколько раз обстучать каркас ворот, а вот забила благодаря 11-метровому, когда мяч угодил в руку игроку, стоявшему в стенке.

Утопить друг друга

Тур открывался встречей двух аутсайдеров, которые могли добыть жизненно важные три очка, но в итоге помешали друг другу выскочить из трясины. Ближе к успеху был Кальяри, который владел преимуществом и вёл в счёте, но дал Салернитане реализовать один из немногочисленных шансов на последних минутах. Вальтер Мадзарри рискует лишиться места: уж обыграть главного аутсайдера сезона, который приехал без Франка Рибери, было обязательной задачей.

Сампдория оторвалась от Дженоа уже на шесть очков. Похоже, для Вероны легче было противостоять фаворитам, чем команде из нижней половины таблицы. Сильный матч провёл Антонио Кандрева, у которого гол и результативная передача. Наконец, ещё один не самый ожидаемый результат – победа Эмполи над Фиорентиной. Тоже волевая победа, к тому же добытая в концовке благодаря голу Пинамонти. Одна радость флорентийцам, что Влахович выбился в лидеры гонки бомбардиров. Отметим также бескомпромиссность этих команд: Эмполи только один раз сыграл вничью, Фиорентина вовсе обходится без таковых.

Сборная тура

Лучший гол тура

Дрис Мертенс (Наполи), первый гол

Дрис Мертенс (Наполи), второй гол

Фабиан Руис (Наполи)

Дуван Сапата (Аталанта)

Джанлука Скамакка (Сассуоло)

Юмор

Наполи — Лацио — 4:0

Гаттузо: "И как я мог занять пятое место с этой командой?"



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Берарди — Романьоли как Месси — Боатенг