Италия

Наполи может вновь рассчитывать на вингера.

Полузащитник Маттео Политано вернулся к тренировкам Наполи в общей группе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Политано вылечился от коронавируса, из-за чего пропустил встречи с Интером и Лацио, а также Спартаком в Лиге Европы. Теперь 28-летний игрок вернулся к занятиям команды и начал подготовку ко встрече с Сассуоло.

В текущем сезоне Политано провел 16 поединков в футболке партенопейцев, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи потерял нападающего Виктора Осимхена на три месяца.