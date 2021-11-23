Италия

Нигериец выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен оказался в лазарете на длительный срок из-за тяжелого повреждения.

Осимхен получил перелом скулы и глазницы во встрече с Интером (2:3) в минувший уикенд, покинув поле в начале второго тайма. Как сообщает пресс-служба клуба, нигерийский форвард уже успешно перенес операцию, а его восстановление займет около трех месяцев.

Травма не позволит Осимхену принять участие в предстоящем Кубке африканских наций, который состоится в январе-феврале следующего года.

В текущем сезоне 22-летний игрок является лучшим бомбардиром партенопейцев, отличившись девятью голами в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что Наполи планирует продлить контракт с Осимхеном.