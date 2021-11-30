Италия

Сербский форвард продолжает удивлять результативностью.

Фиорентина в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Сампдорию и выиграла со счетом 3:1.

Один из голов "фиалок" в этом матче забил нападающий Душан Влахович. Благодаря этому серб достиг показателя в 29 голов за 2021 год в Серии А.

Как сообщает Opta, он стал четвертым игроком, которому удалось достичь этого рубежа. Ранее это делали Криштиану Роналду (33 гола в 2020 году), Гонсало Игуаин (30 голов в 2016 году) и Эрнану Креспо (30 голов и в 2001 году).

Напомним, что Ювентус готов предложить 50 миллионов евро за Душана Влаховича, но Фиорентина хочет больше.