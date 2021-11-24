Италия

Туринцы зимой попытаются подписать форварда.

Нападающий сборной Сербии и Фиорентины Душан Влахович зимой может стать новичком туринского Ювентуса.

"Старая сеньора" готова выложить за Влаховича 50 миллионов евро, однако Фиорентина, скорее всего, откажется.

Боссы "фиалок" хотят получить за своего голеадора 70 миллионов евро и будут ждать улучшенного предложения от Ювентуса.

Сам Влахович уже решил, что хочет выступать за туринский клуб и сообщил о своем желании руководству нынешнего клуба.

На его счету в текущем сезоне 12 забитых мячей и два голевых паса в 14 играх за клуб во всех турнирах.

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