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Фиорентина - Сампдория, getty images
01 декабря 2021, 00:59
Фиорентина в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Сампдорию и выиграла со счетом 3:1.
"Фиалки" пропустили первыми на 15 минуте, но затем отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Обзор матча:
Фиорентина - Сампдория 3:1
Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттиль, 45 — Габбьядини, 15
Фиорентина: Терраччано — Бираги, Игор Жулио, Мартинес, Венути — Данкан (Малех, 78), Торрейра, Бонавентура — Соттиль (Сапонара, 69), Влахович, Кальехон
Сампдория: Аудеро — Мурру (Ауджелло, 54), Колли, Феррари (Шабо, 84), Берешиньски (Драгусин, 72) — Верре (Чьерво, 54), Адриен Силва, Торсбю, Кандрева — Габбьядини, Капуто (Квальярелла, 55)
Предупреждения: Колли, Феррари, Габбьядини.