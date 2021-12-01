Италия

Итальянский специалист продолжит работу в клубе.

Главный тренер Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с Аталантой, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Итальянский наставник поставил подпись под контрактом с "черно-синими" до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Гасперини работает во главе Аталанты с 2016 года. Вместе с "богами" 63-летний специалист дважды выходил в финал Кубка Италии, а также впервые вывел клуб в Лигу чемпионов.

На данный момент Аталанта занимает 4-ю строчку в Серии А, набрав 31 очко после 15 туров.