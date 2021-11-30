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Аталанта - Венеция, getty images
30 ноября 2021, 22:27
Аталанта в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Венецию и добилась победы.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и набрали три очка.
Обзор матча:
Аталанта - Венеция 4:0
Голы: Пашалич 7, 12, 67, Копмейнерс, 57
Аталанта: Муссо — Паломино, Демирал (Скалвини, 77), Джимсити (Толой, 90) — Пеццелла, Пессина (де Рон, 63), Копмейнерс, Хатебур — Пашалич, Иличич (Миранчук, 77), Муриэль (Пикколи, 77)
Венеция: Ромеро — Хапс (Шнегг, 72), Чеккарони, Кальдара, Маццокки (Чрнигой, 46) — Тессманн, Бузио (Перец, 58), Ампаду, Кийин (Араму, 58) — Юнсен (Свобода, 71), Анри
Предупреждение: Ампад