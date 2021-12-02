Италия

Наставник наказан за споры с арбитром.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти дисквалифицирован на два поединка Серии А за удаление в матче с Сассуоло (2:2).

Таким образом, специалист не сможет руководить своей командой в матчах с Аталантой и Эмполи.

Напомним, в матче с Сассуоло Наполи упустил победу, ведя в счете по ходу поединка в два мяча. Спалетти был недоволен решением арбитра назначить штрафной удар на 89 минуте, после которого Феррари сравнял счет в матче.

Ранее итальянский специалист высказался о матче.