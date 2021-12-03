Италия

Ожидается, что хорватский хавбек продлит контракт с "нерадзурри" до лета 2025 года.

Центральный полузащитник Марцело Брозович может в ближайшее время подписать с Интером новое соглашение. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, между руководством миланского гранда и 29-летним хорватом на четверг или пятницу следующей недели (9-10 декабря) запланирована встреча, на которой стороны планируют уладить все оставшиеся детали касательно нового контракта.

Отмечается, что Брозович продлит действующее соглашение с Интером до лета 2025 года, а его оклад за сезон составит 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Марцело Брозович провел за "нерадзурри" 20 поединков, в которых ему удалось забить один гол и отдать две результативные передачи.

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