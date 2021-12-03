Италия

Футболист останется играть за итальянский клуб.

Туринский Ювентус и форвард клуба Паулу Дибала согласовали продление контракта.

Контракт Дибалы с Ювентусом истекает в июне 2022 года, и руководство занялось вопросом его продления.

Сообщается, что аргентинец поставит подпись под соглашением, рассчитанным до 2026 года.

Он будет зарабатывать восемь миллионов евро в год плюс два миллиона евро в качестве бонуса. Более того, он станет вторым самым высокооплачиваемым игроком "старой сеньоры" после Маттейса де Лигта.

Сделку затягивает только агент Дибалы, который должен восьмого ноября прилететь в Турин, чтобы зафиксировать продление контракта и поучаствовать на встрече с руководством.

Напомним, 28-летний Дибала перешел в Ювентус из Палермо в 2014 году за 40 миллионов евро.