Предлагаем вашему вниманию обзор поединка итальянского первенства.
Рома – Интер, Getty Images
04 декабря 2021, 21:54
Интер одержал крупную победу над Ромой со счетом 3:0 в матче 16-го тура итальянской Серии А.
Голами в составе миланского клуба отличились Хакан Чалханоглу, Эдин Джеко и Дензел Думфрис.
Рома – Интер 0:3
Голы: Чалханоглу, 15, Джеко, 24, Думфрис, 39.
Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Кумбула (Бове, 61) – Рожер, Мхитарян, Верету (Вольпато, 90), Кристанте, Винья – Дзаньоло, Шомуродов.
Интер: Ханданович – Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76) – Думфрис, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Перишич – Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).
Предупреждения: Рожер, Манчини, Дзаньоло – Барелла.