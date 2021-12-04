Италия

Украинский полузащитник забил свой четвертый гол в текущем сезоне Серии А.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А Наполи принимает на своем поле Аталанту.

Уже на седьмой минуте встречи подопечные Джан Пьеро Гасперини повели в счете, а автором гола стал полузащитник Руслан Малиновский.

28-летний украинец остался наедине перед штрафной площадкой неаполитанцев, и, получив передачу от Дувана Сапаты, он переправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео гола Руслана Малиновского:

Напомним, что следить за ключевыми событиями противостояния Наполи и Аталанты вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.