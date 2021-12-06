Италия

Наставник туринского клуба подвел итоги поединка против Дженоа.

В 16-м туре итальянской Серии А туринский Ювентус на своем поле не оставил шансов генуэзской Дженоа (2:0).

Ювентус — Дженоа 2:0 Видео голов и обзор матча

По окончании отчетной встречи, главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри подвел итог выступлениям своей команды в домашней игре.

"Естественно, мы бы хотели улучшить нашу реализацию, если речь идет о процентном соотношении создаваемых моментов и количестве голов, которые удавалось в ходе них забивать. Думаю, что Ювентус — худшая команда Серии А в этом компоненте статистики. Ситуацию нужно срочно исправлять.

В целом же, мне понравилось наблюдать за игрой команды этим вечером, как и в других матчах ранее, даже когда мы проигрывали. Единственное, это вопрос реализации. Да, только это и расстраивало сегодня.

Бентанкур и Локателли позволяли нам сегодня получить преимущество на мяче в центре поля. Мануэль развивает качество работы с мячом, а Родриго постепенно наращивает свой атакующий потенциал. Он стал больше работать с мячом, играть в короткий пас, но нам нужен весь спектр возможностей для развития атаки для того, чтобы наши нападающие не стояли без дела.

Три футболиста за спиной у Мораты имеют определенную степень свободы в своих действиях, за исключением, быть может, Кулусевски, так как у него есть смежные зоны действия с Дибалой. Впрочем, важно, что на протяжении 90 минут игроки понимали то, что от них хотят видеть на поле.

На данный момент, мы идем пятыми в турнирной таблице, наравне с Фиорентиной. Сегодня была добыта очень важная победа в этом плане, а топ-4 команды страны играет очень хорошо, чтобы их можно было так просто настигнуть. Не знаю, что будет по окончании сезона, и как данная ситуация будет разворачиваться в дальнейшем.

У Ювентуса есть свои цели в Лиге чемпионов, Серии А и Кубке Италии, поэтому шаг за шагом мы будем к ним идти", — подытожил наставник.

В следующем туре туринский Ювентус сыграет гостевой поединок против Венеции.