Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии

Интереснейший и очень результативный тур: 38 голов или же 3,8 за игру – роскошный показатель. Исключениями выглядели, скорее, матчи, где команды не пробивали "тотал больше". Таковых набралось всего три, да и то в случае Ювентуса и Дженоа речь идёт о стечении обстоятельств – голов там должно было случиться куда больше двух. В общем, типичная Италия последних лет: весёлая, немного безалаберная и порой действительно захватывающая дух. Чего стоят хотя бы два гола прямыми ударами с угловых.

В группе лидеров очередные перестановки. Благодаря осечке Наполи на первое место вернулся Милан, но ему на пятки наступает Интер, который сейчас показывает наиболее убедительный футбол. Аталанта тоже не отстаёт. Пока лидирующая четвёрка выделяется, но долго ли просуществует такая картина?

Болельщики Ромы красиво поют, невзирая на 0:3. Кто сказал, что поддерживать команду в безнадёжной ситуации умеют только англичане?

Сильная Аталанта, героический Наполи

Потрясающая игра состоялась в Неаполе, где обескровленный многочисленными потерями Наполи героически бился с набравшей ход Аталантой, которая выиграла четыре предыдущих тура. Тот случай, когда обе команды могут гордиться игрой, а зрители получили несомненное удовольствие.

Наполи изначально не считался фаворитом этого матча, несмотря на текущее первое место. Очень уж критичными были потери: Кулибали, Ангисса, Фабиан Руис, Инсинье, Осимхен – как по заказу, травмировались ведущие игроки в каждой из линий. Лучано Спаллетти пришлось выставлять непривычную схему 3-4-3 с Ди Лоренцо в центре обороны и почти не игравшим Малькуи на правой бровке.

Даже такой состав был близок к позитивному результату. "Партенопеи" были здорово настроены и отрезками даже превосходили гостей, благодаря чему вели 2:1. Бремя лидера взвалил на себя Зелиньский, который чаще брал игру на себя и стал автором первого гола. Также отличился Мертенс – бельгиец словно вернул то время, когда его голы считались "дежурными".

Тем не менее, Аталанта всё-таки оказалась сильнее. Удивительным получился второй гол, когда центральный защитник Демирал внезапно очутился на позиции центрфорварда и реализовал свой момент на зависть иным профильным игрокам. Решающее значение возымели замены. Если хозяевам некого было выпускать (так, вышедшие Демме и Политано едва восстановились после болезни), то "Богиня" обладает неплохой скамейкой запасных. Собственно, Иличич, выйдя на замену, усилил игру и стал автором результативной передачи – так счёт стал 3:2 в пользу команды из Бергамо.

Первый гол Аталанты на счету Руслана Малиновского, пробившего в касание с линии штрафной после передачи Дувана Сапаты. Это уже четвёртый его гол в сезоне. Украинский полузащитник вовремя отличился, ведь сейчас ему необходимо бороться за место в старте, очень уж хороши Иличич с Пашаличем. Фирменный удар, впрочем, остаётся козырем 18-го номера.

Такая Дженоа безнадёжна?

Команда Андрея Шевченко с каждым туром играет всё хуже. Справедливости ради, кадровые потери там сродни неаполитанским. Лазарет только пополняется – перед выездом в Турин его пополнили сразу трое центральных полузащитников, включая Ровеллу, который заметно выделяется в этом составе. Как следствие, борьбы против Ювентуса не вышло. Перевес "бьянконери" был сокрушительным. Удары – 27:0, удары в створ – 12:0, владение – 70% в пользу хозяев.

Итоговый перевес в два мяча – большая удача для генуэзцев. Заходить должно было намного больше, но поймал кураж опытный Сиригу, который неоднократно становился на пути мяча. Кроме того, слабую реализацию вновь показал Мората, который даже поругался с Аллегри на бровке. Нечасто Ювентус создаёт так много шансов, как в этом матче. Зная только счёт, можно даже предположить, что туринцы осторожничали. Ничего подобного: Дженоа даже центр поля переходила крайне редко.

Вдвойне удивительно, что Юве повёл в счёте лишь благодаря чудо-голу Куадрадо. Хуан прямо с углового по эффектной дуге закрутил мяч в ворота. Здесь, в отличие от похожего эпизода в римской игре, тяжело обвинить голкипера – подача действительно феноменальна. Кроме того, хороший матч провёл Дибала, который и стал автором второго гола.

Доброжелательное отношение к Шевченко с такой игрой было улетучится. Впрочем, на носу действительно важный матч – дерби против Сампдории. Если от выезда на Ювентус Стэдиум ничего хорошего изначально не ждали, то генуэзские разборки имеют повышенную ценность.

Моуриньо не рад встрече

Рома в матче с Интером сыграла ненамного лучше Дженоа. Жозе Моуриньо, держа в уме болезненные потери (травмированы Пеллегрини с Абрахамом), решил сыграть вторым номером, чтобы не дать Интеру пространства. На правую бровку отправился номинальный центрбек Ибаньес, а команда играла непривычно низко.

Идея потерпела крах: "нерадзурри" доминировали весь матч, забив три мяча уже к перерыву. Феерил Хакан Чалханоглу, который закрутил мяч прямым ударом с корнера (нелепая ошибка Руи Патрисиу), а чуть позе отдал голевую на Эдина Джеко. Босниец, ещё недавно выступавший за Рому, показательно не отмечал гол, но всё равно получил порцию свиста.

Интер доминировал в центре поля, а при необходимости атаки команды поддерживали защитники – так, голевую на Думфриса (третий гол) выкрутил Бастони, которому пригодились навыки игры на фланге. Во втором тайме команды уже откровенно доигрывали. Гости катали мяч, хозяева вяло пытались забить хотя бы раз. Уж точно не такого футбола ждали от долгожданной встречи Моуриньо с Интером, который он так славно тренировал чуть более десяти лет назад.

Теперь Моуриньо всё чаще срывается на критику собственных игроков, а Рома далеко не так хороша, как в начале сезона. Похоже, намёки на её выздоровление появились лишь благодаря слабости оппонентов (как ни грустно писать это в контексте Дженоа и Зари). Иное дело – Интер, заметно прибавивший к концу года. Перед началом сезона хватало скепсиса в отношении команды Симоне Индзаги, однако новички действительно вписались – собственно, все три гола на счету летних подписаний. Браво, Джузеппе Маротта.

Милан и травмы

Ещё одна команда, страдающая от травм – Милан. Два тура подряд игрок "россонери" ломается в самом начале матча. Туром ранее это был сломавшийся до конца сезона Кьер (партнёры посвятили датчанину оба гола), теперь не выдержал Пеллегри. Форвард в кои-то веки появился в основе, но сыграл всего 15 минут. Увы, тут даже не приходится удивляться, травмы уже несколько лет не дают Пьетро толком поднять голову.

Игра, впрочем, не была сложной для Милана. Очень уж слаба была Салернитана, которая не создала хозяевам каких-либо проблем. Команда Стефаньо Пьоли закатила два мяча ещё до перерыва, а во втором тайме спокойно доигрывала. Убедительный матч провёл Кессье, в кои-то веки не выпадал Флоренци, забил давно не отличавшийся Салемакерс. Приоритет, впрочем, решающая игра с Ливерпулем в Лиге чемпионов.

Лацио тоже выиграл, добившись решающего перевеса в первом тайме, забив три безответных мяча. Команда Маурицио Сарри была решительно настроена после четвергового безумия с Удинезе (4:4 с голом соперника на 90+9-й минуте), а Чиро Иммобиле показал футбол экстра-класса. Многое решил также успешный выбор основы – наконец-то проявил себя Дзакканьи. Во втором тайме "бьянкочелести" расслабились, а Милинкович-Савич глупейшим образом удалился за спор с арбитром, но вернуть интригу Сампдория уже не успевала.

Верона и характер

Самый безумный матч сыграли Венеция и Верона. Хозяева повели 3:0 к 28-й минуте, но это оказалось лишь прологом к грандиозному "камбэку". Удивительно, как недавние герои становились антигероями. Так, форвард Анри, забивший третий венецианский мяч, невольно стал автором первого веронского, а защитник Чеккарони (он открыл счёт в матче) на 63-й минуте выбил мяч рукой из пустых ворот – его удаление во многом предопределило дальнейшие события. Вновь блеснул Симеоне-младший, на счету которого два решающих гола. Итог – потрясающие 3:4. Верону смело можно именовать самой непредсказуемой командой Италии.

Ещё одна команда с характером – Сассуоло, который дважды подряд отыгрывается с 0:2. Правда, на этот раз "нероверди" играли не против Наполи, а со скромной Специей. Проявил себя Джакомо Распадори, который в последнее время был в тени другого молодого "сборника" – Скамакки. Виктор Коваленко традиционно играл в основе и был заменён на 67-й минуте. La Gazzetta dello Sport поставила ему 6 баллов.

Результативный матч получился и в Болонье, где местная команда уступила Фиорентине. Блеснул аргентинец Нико Гонсалес, через которого во многом развивались атаки "скуадры виолы". Отмечаем бескомпромиссность флорентийцев, команда наотрез отказывается играть вничью. Наконец, в двух понедельничных матчах Кальяри вырвал ничью благодаря удару Жоао Педро через себя в падении, а Эмполи добыл волевую победу, трижды отличившись после перерыва. Команда Андреаццоли вылетать точно не собирается.

Сборная тура

Схема: 3-4-3

Сиригу (Дженоа) — Толой (Аталанта), Демирал (Аталанта), Бастони (Интер) — Куадрадо (Ювентус), Брозович (Интер), Чалханоглу (Интер), Бираги (Фиорентина) — Гонсалес (Фиорентина), Иммобиле (Лацио), Симеоне (Верона)

Лучший игрок тура

Лучший тренер тура

Лучший гол тура

Жоао Педро (Кальяри)

Муса Бэрроу (Болонья)

Хуан Куадрадо (Ювентус)

Руслан Малиновский (Аталанта)

Джованни Симеоне (Верона)

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Ни одного гола с момента назначения. Сегодня 27 ударов у соперника, ноль ударов в ответ. Ладно, мы поняли, Шева в следующий раз начнёт в основном составе.



Рома — Интер, 0:3 в первом тайме. "Триплет"

Сергей Шевченко, Football.ua