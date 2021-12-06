Италия

Состоялся заключительный поединок 16 тура итальянской Серии А.

В поединке 16 тура итальянской Серии А Эмполи на своем поле одержал минимальную победу над Удинезе со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Деулофеу. Хозяева отыгрались в начале второго тайма усилиями Стояновича, а спустя девять минут Байрами вывел Эмполи вперед. Окончательную точку в матче поставил Пинамонти, которому ассистировал Байрами.

После 16 туров Эмполи набрал 23 очка и занимает 11 место в турнирной таблице Серии А, а у Удинезе 16 баллов и 14 строчка.

Эмполи — Удинезе 3:1

Голы: Стоянович, 50, Байрами, 59, Пинамонти, 78 — Деулофеу, 22.

Эмполи: Викарио — Стоянович, Тонелли, Вити (Романьоли, 66), Паризи — Риччи (Штулац, 72), Журковски (Бандинелли, 81), Хаас (Луперто, 82) — Байрами (Хендерсон, 82) — Кутроне, Пинамонти.

Удинезе: Сильвестри — Перес (самарджич, 80), Де Майо, Самир (Нуйтинк, 55), Удоги — Соппи (Яяло, 55), Арслан (Пуссетто, 65), Макенго, Делофеу — Саксесс (Несторовски, 80), Бету.

Предупреждения: Паризи, Журковски, Романьоли, Тонелли — Самир, Соппи, Несторовски.