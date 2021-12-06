Завершился матч чемпионата Италии.
Кальяри - Торино, getty images
06 декабря 2021, 23:37
Кальяри в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и сыграл вничью.
Гости открыли счет после автогола Карбони на исходе получаса игры, однако сардинцы смогли восстановить паритет благодаря голу Жоао Педро.
Кальяри — Торино 1:1
Голы: Жоао Педро, 53 — Карбони, 31 (автогол)
Кальяри: Краньо — Белланова, Касерес, Чеппителли (Годин, 78), Карбони, Далберт — Марин, Грасси (Перейро, 78), Нандес, Жоао Педро — Кейта (Паволетти, 63).
Торино: Милинкович-Савич — Айна, Буонджорно (Родригес, 66), Бремер, Зима, Войвода — Брекало (Прат, 56), Лукич, Побега (Базелли, 46) — Пьяца, Санабрия (Дзадза, 56).
Предупреждения: Далберт, Касерес — Побега, Буонджорно, Зима