Швед резко отозвался о бывшем одноклубнике.
Златан и Чалханоглу, Getty Images
07 декабря 2021, 12:08
Форвард Милана Златан Ибрагимович раскритиковал бывшего полузащитника клуба Хакана Чалханоглу за переход в миланский Интер.
"Да, мы благодарны Чалханоглу за то, что он дал нашей команде, и хотим пожелать ему всего наилучшего в будущем.
Возможно, мои слова прозвучат неприятно, но я считаю, что Чалханоглу воспользовался трагедией. По ходу матча Евро-2020 между Данией и Финляндией сердечный приступ перенес Кристиан Эриксен.
Интеру в срочном порядке нужно было подписать игрока на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от Интера, ни от других клубов", — заявил Златан в своей автобиографии.
Напомним, турецкий полузащитник перешел в Интер летом 2021 года на правах свободного агента после того, как отклонил предложение о продлении контракта с "россонери".
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