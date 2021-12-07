Италия

Швед резко отозвался о бывшем одноклубнике.

Форвард Милана Златан Ибрагимович раскритиковал бывшего полузащитника клуба Хакана Чалханоглу за переход в миланский Интер.

"Да, мы благодарны Чалханоглу за то, что он дал нашей команде, и хотим пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Возможно, мои слова прозвучат неприятно, но я считаю, что Чалханоглу воспользовался трагедией. По ходу матча Евро-2020 между Данией и Финляндией сердечный приступ перенес Кристиан Эриксен.

Интеру в срочном порядке нужно было подписать игрока на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от Интера, ни от других клубов", — заявил Златан в своей автобиографии.

Напомним, турецкий полузащитник перешел в Интер летом 2021 года на правах свободного агента после того, как отклонил предложение о продлении контракта с "россонери".

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