Италия

Хавбек Интера получил награду по итогам прошлого месяца.

Атакующий полузащитник миланского Интера Хакан Чалханоглу стал лучшим футболистом итальянской Серии А по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце 27-летний турок забил три гола и отдал один ассист во всех трех поединках первенства Италии, за что получил данную награду.

Чалханоглу отметился результативными действиями в матчах против Наполи (гол+пас), Специи (гол), а также своего бывшего клуба — Милана (гол).

В текущем сезоне Хакан Чалханоглу провел в футболке Интера 14 поединков в Серии А, в которых ему удалось отметиться пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Напомним, ранее форвард Милана Златан Ибрагимович раскритиковал Хакана Чалханоглу за переход в миланский Интер, заявив, что тот "воспользовался трагедией".

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