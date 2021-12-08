Италия

Итальянский клуб расстался с главным тренером.

Лука Готти уволен с поста главного тренера Удинезе, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Руководство клуба приняло решение расстаться с итальянским специалистом из-за неудачных результатов в Серии А. Временно руководить командой будет его помощник Габриэле Кьоффи.

Предполагается, что новым тренером Удинезе может стать экс-тренер Гранады Пако Хамес и бывший коуч Кальяри Роландо Маран.

На данный момент Удинезе занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков после 16 туров.