Италия

Украинский специалист рассказал о предстоящем поединке.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с Сампдорией в генуэзском дерби.

"Я ожидаю очень горячего матча, в котором команды покажут характер и смелость. Конечно, жду большой поддержки от болельщиков. Они дают нам надежду, желание идти вперед, сражаться и побеждать.

Неделя была положительной. Кришито и Дестро уже с нами. Кришито сильно продвинулся в процессе восстановления, сегодня будем решать, сможет ли он сыграть. Надеюсь, что завтра Кришито и Дестро будут готовы.

В дерби нужно играть с горячим сердцем и холодной головой. Такие матчи много значат для болельщиков. Нам необходимо хорошо готовиться и играть смело", – приводит слова Шевченко портал Tutto Mercato.

Матч Дженоа – Сампдория в 17-м туре Серии А состоится в пятницу, 10 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.