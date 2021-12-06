Италия

Украинский тренер пока что не может добиться успеха.

Дженоа в рамках поединка чемпионата Италии играла против Ювентуса на выезде и потерпела поражение со счетом 0:2.

Это был четвертый матч для генуэзцев под руководством Андрея Шевченко. Команда пока что так и не смогла отметиться забитым голом.

Отметим, что до этого Дженоа уступила Роме на своем поле со счетом 0:2, сыграла вничью с Удинезе (0:0), без шансов проиграла Милану (0:3).

Напомним, что ранее Андрей Шевченко прокомментировал свою работу в стане Дженоа, отметив большое количество травм.