Италия

Наставник Дженоа прокомментировал поражение от Ювентуса.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А генуэзский Дженоа не сумел составить конкуренции туринскому Ювентусу на его поле (0:2).

Ювентус — Дженоа 2:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко оставил свой комментарий относительно выступления его команды в этом поединке.

"Честно говоря, даже собрать стартовый состав на игру против Ювентуса было достаточно проблематично.

Мы старались оставаться в поединке вплоть до 80-й минуты, когда соперникам удалось забить второй гол. Команда проделала большой объем работы, но необходимость использовать игроков вне их привычных ролей серьезно усложняла нашу задачу.

Это правда, что мы не смогли создать даже одного голевого момента, но у нас все же было несколько попыток выйти в атаку, особенно во второй половине матча. Однако, наши действия в передней линии должны были быть лучше. Больше всего мы сопротивлялись, конечно, в первом тайме.

Как только соперники начинают нас поджимать, мы изо всех сил стараемся выбраться из-под прессинга, и нам в этот момент не хватает мощного форварда, который мог бы удерживать мяч. Экубан и Бьянки не обладают должным опытом, поэтому нам приходится только терпеть и продолжать совершенствоваться.

Мы уже думаем о предстоящем дерби, поэтому и выпустили Горана Пандева во второй половине игры — хотели понять, сколько времени он сможет принимать участие в поединке. Это будет мое первое генуэзское дерби, а до сих пор я слышал, что люди говорят об этом матче, как об особенном событии.

На данный момент, наше решение — играть по схеме 3-5-2. Это продиктовано футболистами, которые есть у нас в распоряжении. Ровелла, Стураро, Бадель — все это важные игроки, однако они недоступны. Посмотрим, сможет ли кто-то из них вернуться к предстоящей игре, но и без них мы должны сделать все ради победы.

Отсутствующие футболисты — ключевая проблема для нас на сегодняшний день, поэтому нам остается только ждать их возвращения.

Матч против Ювентуса обещал стать сложным и без учета наших травмированных и выбывших игроков, но мы все равно должны продолжать верить в свои силы, объединяться и помогать друг другу двигаться вперед", — заключил украинский специалист.

В следующем туре Дженоа проведет домашнее генуэзское дерби против Сампдории.