Италия

Коуч "блучеркьяти" рассказал о настрое на поединок.

Главный тренер Сампдории Роберто Д'Аверса поделился мнением о ситуации в команде накануне предстоящей встречи с Дженоа в генуэзском дерби.

"В данный момент все кажется черным, но это мне хочется смотреть на все в цвете. Я очень уважаю президента Массимо Ферреро с профессионально и человеческой стороны. Надеюсь, ситуация быстро исправится.

Команда показывает сплоченность, очень горжусь быть тренером Сампдории. Мы осознаем важность дерби, в этом матче нужно не просто сыграть, а выиграть. Мы должны выйти на поле с установкой играть первым номером. У нас есть отличная возможность войти в истории, выиграв дерби.

От болельщиков потребуется единение. Не только на улицах, но и на стадионе. Это сложный момент, мы выберемся вместе и должны начать с победы в дерби", – приводит слова Д'Аверсы портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что Сампдория отправила в отставку президента Ферреро после подозрения в финансовых преступлениях.

Матч Дженоа – Сампдория в 17-м туре Серии А состоится в пятницу, 10 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.