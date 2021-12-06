Италия

У функционера серьезные проблемы с законом.

Накануне Финансовая гвардия Италии арестовала президента итальянской Сампдории Массимо Ферреро.

По этому поводу клуб вышел с официальным заявлением, в котором объявил об уходе Ферреро со своего поста.

"Эти события полностью независимы как в отношении управления и собственности ФК Сампдория, так и в отношении римской деятельности Феррерро, связанной с миром кино.

Тем не менее, Ферерро, именно для того, чтобы лучше защищать интересы других видов деятельности, в которых он работает, и, в частности, также для того, чтобы изолировать любые спекулятивные обвинения в адрес Сампдории, будет немедленно уволен из корпоративных офисов, владельцем которых он до сих пор являлся, в то же время предоставляя себя в и полное распоряжение следователей, с которыми свяжутся его адвокаты", — пишется на сайте клуба.

Напомним, Массимо Ферреро приобрел клуба в июне 2014 года, однако в 2021 году была информация, что он ищет потенциальных покупателей, так как устал от футбола.